للمرة الثانية نتنياهو يُعلّق على الفيديو الشهير: حاولت حل المشكلة مع واشنطن سرا

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علّق رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو للمرة الثانية على الفيديو الشهير الذي ظهر فيه قبل أيام منتقداً تأخر الولايات المتحدة، الحليف الألصق، في تسليم بلاده أسلحة.فقد دافع نتنياهو "المأزوم" عن تصريحاته تلك مدعيا أنه حاول حل المشكلة خلف الأبواب الموصدى لعدة أشهر دون جدوى."لا نتيجة"وقال في مقابلة مع موقع Punchbowl الإخباري: لقد حاولنا خلال عدة محادثات هادئة مع المسؤولين الأميركيين، وبيني وبين الرئيس الأميركي جو بايدن، التغلب على هذا النقص في الإمدادات"كما أضاف قائلا "شعرت أن بث الفيديو كان ضروريًا للغاية بعد أشهر من النقاشات التي لم تحل المشكلة ولم تصل لنتيجة".وكان نتنياهو بث يوم الثلاثاء الماضي بيانًا مصوراً انتقد فيه تأخر الولايات المتحدة في امداد بلاده بشحنات الأسلحة والذخيرة، بيما تواجه خطراً وجوديا، وفق وصفه في إشارة إلى قتاله في قطاع غزة.كما ادعى أن أثار هذا الموضوع خلال لقائه الأسبوع الماضي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الذي أكد له أن واشنطن ستعالج الموضوع.فيما أثار هذا البيان استياء عارماً لدى إدارة بايدن، إذ وصفه المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي بالمهين والمخيب للآمال.كما شدد على أن أي دولة لم تدعم إسرائيل كما فعلت الولايات المتحدةكذلك نفى كلام رئيس الوزراء الاسرائيلي مؤكدا أن واشنطن لم تتوقف عن مساعدة تل أبيب.أتى هذا الخلاف ليزيد من تعقيد العلاقة بين نتنياهو وإدارة بايدن، التي شابتها سابقا خلافات عدة حول مستقبل غزة والسلطة التي ستحكم القطاع بعد الحرب.(العربية)