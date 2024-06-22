بعد زيارة بوتين.. حاملة طائرات أميركية تصل كوريا الجنوبية





فقد أعلنت البحرية الكورية الجنوبية اليوم السبت أن حاملة الطائرات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية "ثيودور روزفلت" وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبية

Advertisement لإجراء مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر مع الدولة المضيفة واليابان، وفق ما أفادت رويترز. لم تمض أيام قليلة على توقيع اتفاق أمني استراتيجي بين روسيا وكوريا الشمالي، حتى حطت حاملة طائرات أميركية في كوريا الجنوبية.فقد أعلنت البحرية الكورية الجنوبية اليوم السبت أن حاملة الطائرات الأميركية التي تعمل بالطاقة النووية "ثيودور روزفلت" وصلت إلى مدينة بوسان الساحلية في كوريا الجنوبيةلإجراء مناورات عسكرية مشتركة هذا الشهر مع الدولة المضيفة واليابان، وفق ما أفادت رويترز.

أهم التحركات الروسية

أتى ذلك، بعدما زار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كوريا الشمالية يوم الأربعاء الماضي للمرة الأولى منذ 24 عاما ووقع اتفاقا مع الزعيم كيم جونج أون يتضمن تعهدا بالدفاع المتبادل.



ما شكل أحد أهم التحركات الروسية في آسيا منذ سنوات، والتي وصفها كيم بأنها ترقى إلى مستوى التحالف.