موجة حارة جديدة تضرب مصر.. الحرارة ستصل إلى 46

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أفادت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية عن حالة الطقس في مصر اليوم السبت، مشيرة إلى أن البلاد تشهد استمرار الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة بقيم تتراوح من 2 إلى 3 درجة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى.ويتوقع الخبراء أن يسود البلاد طقس شديد الحرارة في النهار على أغلب أنحاء مصر، ويصبح حارا على السواحل الشمالية، فيما يميل للحرارة في الليل على أغلب الأنحاء، ومعتدل على السواحل الشمالية.موجة الحر الجديدةأمس الجمعة، حذرت منار غانم، عضو المركز الإعلامي للهيئة العامة للأرصاد الجوية، من حالة الطقس الأسبوع المقبل، حيث تضرب البلاد موجة حارة.وقالت غانم، في تصريحات خاصة لـ"القاهرة 24" إن مصر ستشهد ارتفاعا تدريجيا في درجات الحرارة، اعتبارا من يوم السبت حتى الخميس المقبل، مشيرة إلى أن متوسط درجات الحرارة في معظم الأيام سيكون بحدود 40 درجة مئوية.وأضافت غانم أن ذروة الارتفاع في درجات الحرارة سيكون يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين، وأن درجة الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى ستسجل 40 درجة.منخفض الهند الموسميوأشارت إلى أن موجة الحر الجديدة تأتي جراء تأثر مصر بامتداد منخفض الهند الموسمي، مع كتل هوائية شديدة الحرارة تمر بالبحر المتوسط.وأشارت غانم إلى أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى ستكون 38 درجة مئوية، والمحسوسة تتجاوز 40 درجة، بينما تتجاوز نسب الرطوبة 80% على القاهرة الكبرى و90% على المناطق الساحلية.وأكدت غانم أن الأجواء خلال فترة النهار ستصبح شديدة الحرارة رطبة على الوجه البحري، وحارة رطبة على السواحل الشمالية، وشديدة الحرارة على جنوب البلاد فترات النهار، وفي الليل ترتفع درجات الحرارة على مدار الأسبوع، وتكون الصغرى ما بين 26 إلى 28 درجة.ووفقا للأرصاد الجوية المصرية، فإن درجات الحرارة سترتفع اليوم في أسوان لتصل إلى 46 درجة مئوية، وفي الوادي الجديد وأبوسمبل سترتفع إلى 44 بينما ستصل في شرم الشيخ إلى 42، وفي القاهرة الكبرى ستصل إلى 38 بينما ستسجل في الإسكندرية 32 درجة مئوية.(سكاي نيوز)