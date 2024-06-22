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عربي-دولي

"سأطعنك لا شكّ أنك سوريّ".. فيديو مُرعب في تركيا لرجل يُهدّد طفلاً ويضربه

Lebanon 24
22-06-2024 | 05:06
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انتشر فيديو في تركيا، لرجلٍ تركي يعتدي على طفل تونسيّ يبلغ من العمر 7 سنوات.
 
وأظهر مقطع الفيديو الذي تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، اعتداء الرجل على الصغير الذي كان رفقة والدته في سوبرماركت بإسطنبول، إذ راح يضربه على رأسه مهددا ومتوعداً.

كما قام بشتم الصغير، قائلاً له أيضاً: "لاشك أنك سوري!".

وتدخّل صاحب المحل، مانعاً الرجل من الاستمرار في ضرب الولد بعدما صفعه على رأسه.

 من جهتها، أكدت والدة الطفل أن نجلها يعاني من تورم في الرأس.

وأضافت السيدة التونسية أن نجلها بات يخشى الخروج من غرفته، ويرفض مغادرة البيت خوفاً من طعنه بالفعل.

وتجدر الإشارة إلى أنّ الرجل التركيّ اعتدى على الطفل، بسبب نشوب خلاف بين الأخير وبين إبن الرجل خلال اللعب في حديقة في ولاية اسطنبول. (العربية)
 
 
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