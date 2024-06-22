مؤشرات الأسهم الأميركية ترتفع

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سجلت مؤشرات الأسهم الأميركية ارتفاعا خلال الأسبوع الماضي، وذلك رغم تراجع المؤشران "ستاندرد اند بورز 500" و"ناسداك"، بضغط من تراجع عملاق الرقائق "إنفيديا" لليوم الثاني على التوالي.وكان ذلك القطاع أكبر الخاسرين بين 11 قطاعا كبيرا على "ستاندرد اند بورز 500"، في حين قاد قطاع خدمات الاتصالات المكاسب.وهوى سهم" إنفيديا" 5.1 بالمئة إلى 125.7 دولار بآخر جلسات الأسبوع. (سكاي نيوز)