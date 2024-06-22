أمرٌ غير متوقع.. إكتشفوا كم يدفع العالم في الثانية الواحدة على "النووي"!

تعمل الدول المسلّحة نووياً على تحديث ترساناتها في مواجهة التوترات الجيوسياسية المتزايدة عبر العالم، مع زيادة إنفاقها في هذا المجال بمقدار الثلث خلال السنوات الخمس الماضية، وفق ما أظهر تقريران نُشرا الاثنين الماضي.

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وكشف تقرير صادر عن منظمة "الحملة الدولية للقضاء على الأسلحة النووية" أن الدول التسع التي تملك أسلحة نووية، وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين والمملكة المتحدة وفرنسا والهند وإسرائيل وباكستان وكوريا الشمالية، أنفقت في المجموع 91 مليار دولار لتحديث ترساناتها.

وفي ما يلي أرقام وتفاصيل تكشف مدى ارتفاع الإنفاق على الأسلحة النووية:

1- العدد الإجمالي المُقدر للرؤوس الحربية النووية في العالم: 1212 رأساً خلال العام 2024 - 12512 رأساً خلال العام 2023.

2- وضعية الرؤوس الحربية النووية:

- 9585 في المخزونات لاستخدام مُحتمل

- 2100 في حالة تأهب تشغيلي عالٍ

3- إنفاق أبرز الدول المُسلحة نووياً سنوياً:

- أميركا: 51.5 مليار دولار

- الصين: 11.8 مليار دولار

- روسيا: 8.3 مليار دولار

- بريطانيا: 8.1 مليار دولار

4- 91 مليار دولار هو الإنفاق العالمي على الأسلحة النووية سنوياً، أي بمعدل 2898 دولاراً في الثانية.

5- 90% من الأسلحة النووية في العالم تعود ملكيتها بشكلٍ كامل إلى روسيا والولايات المُتحدة.

(العربي الجديد)