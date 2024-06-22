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عربي-دولي

عدد ضحايا الخمور المغشوشة في الهند إلى ارتفاع.. كم بلغ مؤخراً؟

Lebanon 24
22-06-2024 | 05:40
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أفادت صحيفة Hindu الهندية بارتفاع حصيلة ضحايا المشروبات الكحولية المغشوشة في ولاية تاميل نادو جنوب الهند إلى 55 شخصاً، فيما لا يزال 142 آخرون في المستشفيات.

وأعلن حاكم الولاية عن دفع تعويضات بمبلغ 100 ألف روبية (1,2 ألف دولار) لأسر الضحايا وتعويضات بمبلغ 50 ألف روبية للمصابين.
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كذلك، أمرت السلطاتت بتشكيل لجنة تحقيق خاصة يجب أن تقدم تقريرا حول الحادث بعد 3 أشهر.

ووقع الحادث في مدينة كالاكوريشي على بعد 250 كلم من عاصمة الولاية، وظهرت أول معلومات حول وفيات الكحول المغشوش في 18 حزيران الجاري.

واعتقلت الشرطة 14 شخصا بتهمة تجارة المشروبات الكحولية المغشوشة، كما أقالت الحكومة عددا من قادة الشرطة بالمدينة.
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