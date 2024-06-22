كشف استطلاع رأي لـ"القناة 12" الإسرائيلية، أن 51% من الإسرائيليين يعتقدون أنه من غير الممكن تحقيق نصر كامل ضد حماس.



وبحسب التقرير، يرى الإسرائيليون أن أداء رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، خلال الحرب كان ضعيفاً، ومثله وزير المالية يتسلئيل سموتريش ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

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كذلك، فضّل 56% من المستطلعين ألا يضم الائتلاف المقبل أحزاباً حريدية متطرفة.



وكان معهد دراسات "الأمن القومي الإسرائيلي" نشر استطلاعاً للرأي، كشف فيه أنّ تصور الإسرائيليين لـ"إنجازات الجيش" في حربه على غزة يشهد انخفاضاً كبيراً، وسط شكوك بشأن الغرض من الحرب بعد نحو 8 أشهر على بدايتها.



ويكشف الاستطلاع، الذي أجراه المعهد في أيار الجاري، أن 34% فقط من الجمهور الإسرائيلي راضون عما سمّوه "إنجازات الجيش"، ما يمثل انخفاضاً كبيراً مقارنة بشهر تشرين الثاني الماضي، عندما كانت النسبة تتجاوز 52%.



كذلك، يشير الاستطلاع إلى انخفاض في تصور الإسرائيليين لـ"النصر"، بعدما بات 61% فقط من المشاركين يؤمنون أنّ "الجيش" الإسرائيلي "سينتصر" في غزة، مقارنةً بـ 92% في تشرين الأول 2023، بعد بداية الحرب الإسرائيلية. (الميادين نت)