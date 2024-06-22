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عربي-دولي

جدل كبير... تعيين فنان ناطقاً باسم مطار في دولة عربيّة

Lebanon 24
22-06-2024 | 07:39
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أثار قرار تعيين مغني "الراب" محمد عبيدات، كناطق باسم مطار الجزائر الدولي "هواري بومدين" ضجة واسعة بين الجزائريين، حيث انتقد الكثير أن يوظف من لا يملك شهادات دراسية لهذا المنصب الحساس.

ونقلت مواقع إلكترونية خبر تعيين عبيدات المعروف بـ"ميستر آب"، على نطاق واسع في الساعات الماضية، ما أثار موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، لأنّ المعنيّ عرف بمشاركاته في برامج "الكاميرا الخفية"، التي تبث عادة في شهر رمضان، قبل أن يتحول إلى صانع محتوى على مواقع التواصل. (العربية)
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