شهداء وجرحى... قصف إسرائيلي جديد على قطاع غزة

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أفادت "روسيا اليوم"، عن وصول عشرات الشهداء والجرحى إلى مستشفى المعمداني جنوب مدينة غزة، بعد قصف إسرائيلي عنيف استهدف مخيّم الشاطئ وحيّ التفاح شمال شرقي المدينة.وأشارت إلى أنّه تمّ انتشال أكثر من 15 شهيداً من تحت أنقاض المنازل في حيّ التفاح شمال شرقي مدينة غزة.وأكد المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة "وجود صعوبة بالغة في الوصول لضحايا القصف في منطقة مخيّم الشاطئ"، ولفت إلى أن "إمكانيات الدفاع المدني لا تتناسب مع حجم الدمار في القطاع".وأضاف: "طواقمنا انتشلت عددا من الشهداء والجرحى أغلبهم من النساء والأطفال بعد استهداف مخيّم الشاطئ، ونُطالب بتوفير الدعم لنا والمعدات كي نتمكن من القيام بمهامنا كما نواجه صعوبات في توفير الوقود اللازم للقيام بعملنا". (روسيا اليوم)