اغتِيلَ بالتزامن مع استهداف سيارة غطمة في لبنان.. من هو "الرقم 4" الذي استشهد في غزة؟

أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اغتيال القيادي في الذراع العسكري لحماس، رائد سعد، في هجوم إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ في مدينة غزة.



وكانت تقارير أفادت عن استشهاد 42 شخصا في استهداف مربع سكاني في مخيم الشاطئ وحي التفاح في غزة، واستشهد في الاستهداف الأول ما يزيد على 27 شخصا على الأقل، بينما استشهد في الاستهداف الثاني أكثر من 15 شخصا.

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وتفيد المعلومات الأولية عن رائد سعد، بأنه عضو في المجلس العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، غير أن الحركة لم تؤكد بعد ما إذا كان سعد قد استشهد في القصف الإسرائيلي أم لا.

وسعد هو مسؤول ركن العمليات والتصنيع في الحركة، ويُعتبر الرجل رقم 4 في الذراع العسكري لحماس، وهو أيضا قائد لواء غزة.

ونجا سعد من محاولة اعتقال سابقة أثناء حصار مجمع الشفاء في شهر آذار الماضي.

يُذكر أن عملية الاغتيال في غزة تزامنت مع اغتيال أيمن هاشم غطمة، القيادي في "الجماعة الإسلامية"، باستهداف سيارة في البقاع الغربي. (سكاي نيوز عربية)