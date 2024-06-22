Advertisement

عربي-دولي

اغتِيلَ بالتزامن مع استهداف سيارة غطمة في لبنان.. من هو "الرقم 4" الذي استشهد في غزة؟

Lebanon 24
22-06-2024 | 08:51
A-
A+
Doc-P-1214725-638546689971137737.jpg
Doc-P-1214725-638546689971137737.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنه تم اغتيال القيادي في الذراع العسكري لحماس، رائد سعد، في هجوم إسرائيلي استهدف مربعا سكنيا في مخيم الشاطئ في مدينة غزة.

وكانت تقارير أفادت عن استشهاد 42 شخصا في استهداف مربع سكاني في مخيم الشاطئ وحي التفاح في غزة، واستشهد في الاستهداف الأول ما يزيد على 27 شخصا على الأقل، بينما استشهد في الاستهداف الثاني أكثر من 15 شخصا.
Advertisement
 
وتفيد المعلومات الأولية عن رائد سعد، بأنه عضو في المجلس العسكري لكتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، غير أن الحركة لم تؤكد بعد ما إذا كان سعد قد استشهد في القصف الإسرائيلي أم لا.
 
وسعد هو مسؤول ركن العمليات والتصنيع في الحركة، ويُعتبر الرجل رقم 4 في الذراع العسكري لحماس، وهو أيضا قائد لواء غزة.
 
ونجا سعد من محاولة اعتقال سابقة أثناء حصار مجمع الشفاء في شهر آذار الماضي.
 
يُذكر أن عملية الاغتيال في غزة تزامنت مع اغتيال أيمن هاشم غطمة، القيادي في "الجماعة الإسلامية"، باستهداف سيارة في البقاع الغربي. (سكاي نيوز عربية) 
 
إسرائيل أعلنت اغتيال سعد (يمين/غزة) وغطمة (يسار/لبنان)
 
 
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:08 | 2024-06-22
11:48 | 2024-06-22
11:28 | 2024-06-22
11:08 | 2024-06-22
11:00 | 2024-06-22
10:52 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24