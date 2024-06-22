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عربي-دولي

بينهم أطفال... كلب هاجم 12 شخصاً في مصر

Lebanon 24
22-06-2024 | 09:03
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أفادت وسائل إعلام مصرية، أنّ كلبا هاجم عددا من الأشخاص، وتمكن من عض 12 شخصا بينهم أطفال، في عدة مناطق في قرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا في صعيد مصر. (العربية)
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