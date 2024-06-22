بينهم أطفال... كلب هاجم 12 شخصاً في مصر

أفادت وسائل إعلام مصرية، أنّ كلبا هاجم عددا من الأشخاص، وتمكن من عض 12 شخصا بينهم أطفال، في عدة مناطق في قرية الرئيسية التابعة لمركز نجع حمادي شمالي محافظة قنا في صعيد مصر. (العربية)

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