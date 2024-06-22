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عربي-دولي
طائرات حربيّة أميركية وبريطانية شنّت 4 غارات على مواقع للحوثيين
Lebanon 24
22-06-2024
|
09:19
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شنّ الطيران الحربيّ الأميركي والبريطاني اليوم السبت، 4 غارات جويّة على مديرية اللحية، في محافظة الحديدة، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.
وقال موقع حركة "أنصار الله" عن مصدر أمني، إنّ "الغارات لن تمرّ من دون ردٍّ وعقاب". (روسيا اليوم)
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