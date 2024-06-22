Advertisement

عربي-دولي

طائرات حربيّة أميركية وبريطانية شنّت 4 غارات على مواقع للحوثيين

Lebanon 24
22-06-2024 | 09:19
A-
A+
Doc-P-1214730-638546700970237851.jpg
Doc-P-1214730-638546700970237851.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
شنّ الطيران الحربيّ الأميركي والبريطاني اليوم السبت، 4 غارات جويّة على مديرية اللحية، في محافظة الحديدة، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.

وقال موقع حركة "أنصار الله" عن مصدر أمني، إنّ "الغارات لن تمرّ من دون ردٍّ وعقاب". (روسيا اليوم)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
طيران "أميركى - بريطانى" يقصف مطار الحديدة الدولى فى اليمن
lebanon 24
22/06/2024 19:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية اليمنية تدين مقتل 4 يمنيين في قصف استهدف حقل خورمور للغاز في إقليم كردستان العراق (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
22/06/2024 19:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
54 شهيدا إثر تواصل الغارات والقصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة منذ فجر اليوم (الجزيرة)
lebanon 24
22/06/2024 19:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إذاعة الجيش الإسرائيلي: الجيش يقصف بالمدفعية مواقع في جنوب لبنان ردا على استهداف المطلة بإصبع الجليل
lebanon 24
22/06/2024 19:27:26 Lebanon 24 Lebanon 24

اليمن

قصف

تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
12:08 | 2024-06-22
11:48 | 2024-06-22
11:28 | 2024-06-22
11:08 | 2024-06-22
11:00 | 2024-06-22
10:52 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24