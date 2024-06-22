طائرات حربيّة أميركية وبريطانية شنّت 4 غارات على مواقع للحوثيين

شنّ الطيران الحربيّ الأميركي والبريطاني اليوم السبت، 4 غارات جويّة على مديرية اللحية، في محافظة الحديدة، دون تسجيل إصابات في صفوف المدنيين.



وقال موقع حركة "أنصار الله" عن مصدر أمني، إنّ "الغارات لن تمرّ من دون ردٍّ وعقاب". (روسيا اليوم)

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