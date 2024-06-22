قتلى وجرحى.. تركيا تُسيطر على حريق كبير اندلع قرب الحدود مع سوريا والعراق

ذكرت وسائل إعلام تركية، عن السيطرة على حريق اندلع بأراض زراعية، وتسبّب في وفاة 12 شخصا وإصابة 78 آخرين في منطقة قريبة من الحدود التركية مع سوريا والعراق.



وقال مكتب الحاكم المحلي إن الحريق بدأ في وقت متأخر من يوم الخميس، بسبب حرق قش وانتشر بسبب الرياح القوية. (سكاي نيوز)

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