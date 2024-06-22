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عربي-دولي

جريمة مروّعة.. إبن الـ19 عاماً يقتل والدته خنقا في هذه الدولة العربية

Lebanon 24
22-06-2024 | 10:00
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بعد حادثة اختطاف الشاب الجزائري بن عمران عمر واحتجازه 27 سنة، اهتزت ولاية الجلفة بالجزائر على خبر بشع، حيث قتل شاب مدمن والدته خنقا وهي نائمة.

وقعت الحادثة ليلة أول أمس، في حي بن طيبة بمحاذاة مقر الدائرة الإدارية، بولاية الجلفة، وكان بطلها شاب في التاسعة عشرة من العمر، في حين تبلغ والدته أربعين سنة.
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ووقعت الجريمة، حسب سكان المنطقة في ساعة متأخرة من الليل، مؤكدين أن المتهم يعاني من الإدمان، ما يكون وراء إقدامه على ارتكاب الجريمة الفظيعة.

ودعا رواد مواقع التواصل إلى ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لتشديد الرقابة على بائعي ومروجي المخدرات، بعدما كشفت مختلف مصالح الأمن أن نسبة كبيرة من الجرائم تقع بسبب تعاطي المهلوسات. (العربية) 

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