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عربي-دولي
لمواجهة "حركة الشباب" المتطرفة.. هذا ما قرّره الإتحاد الإفريقيّ
Lebanon 24
22-06-2024
|
11:08
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وافق مجلس السلام والأمن، التابع للاتحاد الإفريقي، على إنشاء بعثة جديدة بقيادتها في الصومال بدلا من بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية "ATMIS" التي تنتهي ولايتها في نهاية العام الجاري.
ومن المتوقع أن ينصب عمل البعثة الجديدة على دعم الحكومة الصومالية في مكافحة حركة "الشباب" الإسلامية المتطرفة وخاصة قمع نشاطها وتعزيز الأمن وحماية المدنيين في الأراضي الصومالية كلها.
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وقال مفوض الاتحاد الإفريقي للشؤون السياسية والسلام والأمن بانكولي أديوي إن البعثة ستشارك في عمليات مكافحة الإرهاب الهادفة إلى إزالة نفوذ حركة "الشباب"، مشيرا إلى أن عملها لن يقتصر على ذلك. وتابع أنه سيتركز على بذل الجهود من أجل استقرار الوضع في الصومال، مما سيساعد في التنمية السياسية والاقتصادية للبلاد. (روسيا اليوم)
المصدر:
روسيا اليوم
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