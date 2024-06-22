"الأغذية العالمي" يحذر من تداعيات أزمة السودان على دول الجوار

حذر برنامج الأغذية العالمي، السبت، من "تزايد تداعيات أزمة السودان على البلدان المجاورة، مع هجرة أكثر من 2 مليون شخص خارج البلاد، وخاصة تشاد وجنوب السودان".

جاء ذلك في منشور على حساب البرنامج الأممي عبر منصة "إكس" حول استمرار الأزمة في السودان.

وأضاف البرنامج: "مع استمرار أزمة السودان، تتزايد التداعيات في البلدان المجاورة".

وقال الأغذية العالمي إن "أكثر من 2 مليون شخص نزحوا بسبب الحرب إلى خارج البلاد، وأكثر من نصفهم يعيشيون في تشاد وجنوب السودان، وهما البلدان اللذان يعانيان بالفعل من ارتفاع معدلات الجوع". (الأناضول)