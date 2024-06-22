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فرنسا.. السجن 12 شهرا لمعتدٍ على مسجد

Lebanon 24
22-06-2024 | 12:48
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حكم القضاء الفرنسي بالسجن 12 شهرا على شخص كتب عبارات عنصرية على جدران مسجد ومحل تجاري في مدينة بوفيه (شمال).

 وأفادت وسائل اعلام فرنسية، السبت، أن المحكمة أعلنت قرارها في قضية الشخص الذي كتب عبارات عنصرية على الواجهة الخارجية لمسجد حمزة، وجدار أحد المحال التجارية في بوفيه، في كانون الأول 2023.

وحكمت المحكمة على الشخص الذي كتب عبارات عنصرية بالسجن لـ12 شهرا، منها 6 أشهر مؤجلة التنفيذ.

وذكر المدعي العام في بوفيه، فريدريك ترينه، أن الشخص مُنع من القدوم إلى المسجد، وتقرر إخضاعه لعلاج نفسي إلزامي، فضلا عن حظر حيازته لأسلحة.

(الاناضول)
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