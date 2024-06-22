ذوو أسرى إسرائيل بغزة: لا يمكن إبرام صفقة دون إسقاط حكومة نتنياهو

قال ذوو الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، السبت، أنه لا يمكن إبرام صفقة تبادل أسرى مع الفصائل الفلسطينية في غزة دون إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو من رئاسة البلاد.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمام مقر وزارة الدفاع في مدينة تل أبيب، حيث دعوا جميع الإسرائيليين في أنحاء البلاد للمشاركة في مظاهرات تُنظم مساء السبت في عدة نقاط.

وقال ذوو الأسرى خلال المؤتمر "لن تكون هناك صفقة تبادل ولن تكون لنا قيامة دون إسقاط حكومة نتنياهو".

وينظم أهالي الأسرى المحتجزين في غزة، أسبوعيًا (كل يوم سبت) مؤتمرًا صحفيًا مشتركًا، أمام مقر وزارة الدفاع بمنطقة الكرياه وسط تل أبيب، يدعون فيه لإبرام صفقة تبادل عاجلة، وإسقاط حكومة نتنياهو. (الأناضول)