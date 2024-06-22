جحيم الحرائق في اليونان.. يخت تسبب بكارثة بيئية (صور)

تمكنت اليونان من السيطرة على حريق ضخم، نشب في جزيرة هيدرا اليونانية، بعد إطلاق ألعاب نارية من يخت.

وقالت هيئة مكافحة الحرائق اليونانية إن "الحريق التهم غابة الصنوبر الوحيدة في الجزيرة السياحية التي تقع جنوب أثينا.. ل قد تمت السيطرة عليه الآن، ولكن بصعوبة".

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ولفتت إلى أنّه "نظرًا لعدم وجود طرق تؤدي إلى الشاطئ، اضطر رجال الإطفاء إلى الوصول إليه عن طريق البحر، بينما قامت المروحيات بإسقاط المياه من الجو".

وأثار سبب الحريق الغضب في اليونان، التي تكافح بالفعل العديد من حرائق الغابات وتشهد أول موجة حارة لها هذا العام.

في السياق، قال رئيس بلدية هيدرا، جيورجوس كوكوداكيس: "نحن غاضبون من قيام بعض الناس بإلقاء الألعاب النارية بشكل غير مسؤول في غابة صنوبر".

وأضاف أن المدينة ستنتظر لترى نتائج التحقيق، ثم من المحتمل أن تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد من كانوا على متن اليخت.



وتستعد السلطات اليونانية لصيف صعب مع استمرار الظروف الجافة والرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة. وتستعد السلطات اليونانية لصيف صعب مع استمرار الظروف الجافة والرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.

بالتوازي، توفي يوم الجمعة رجل إطفاء متطوع يبلغ من العمر 55 عامًا متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أثناء مكافحة حريق في منطقة إيليا الجنوبية في شبه جزيرة بيلوبونيز.