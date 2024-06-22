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جحيم الحرائق في اليونان.. يخت تسبب بكارثة بيئية (صور)

Lebanon 24
22-06-2024 | 13:51
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تمكنت اليونان من السيطرة على حريق ضخم، نشب في جزيرة هيدرا اليونانية، بعد إطلاق ألعاب نارية من يخت.
وقالت هيئة مكافحة الحرائق اليونانية إن "الحريق التهم غابة الصنوبر الوحيدة في الجزيرة السياحية التي تقع جنوب أثينا.. لقد تمت السيطرة عليه الآن، ولكن بصعوبة".
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ولفتت إلى أنّه "نظرًا لعدم وجود طرق تؤدي إلى الشاطئ، اضطر رجال الإطفاء إلى الوصول إليه عن طريق البحر، بينما قامت المروحيات بإسقاط المياه من الجو".
Facebook/ epoxikoipirosvestes صورة ليخت فاخر على الماء، مع نيران مشتعلة على الأرض في المسافة.
 
وأثار سبب الحريق الغضب في اليونان، التي تكافح بالفعل العديد من حرائق الغابات وتشهد أول موجة حارة لها هذا العام.
في السياق، قال رئيس بلدية هيدرا، جيورجوس كوكوداكيس: "نحن غاضبون من قيام بعض الناس بإلقاء الألعاب النارية بشكل غير مسؤول في غابة صنوبر".
وأضاف أن المدينة ستنتظر لترى نتائج التحقيق، ثم من المحتمل أن تسعى إلى اتخاذ إجراءات قانونية ضد من كانوا على متن اليخت.
 
Greece weather latest: New fire 'every ten minutes' amid hunt for arsonist and search for missing American | The Independent

وتستعد السلطات اليونانية لصيف صعب مع استمرار الظروف الجافة والرياح القوية ودرجات الحرارة المرتفعة.
بالتوازي، توفي يوم الجمعة رجل إطفاء متطوع يبلغ من العمر 55 عامًا متأثرًا بجراحه التي أصيب بها أثناء مكافحة حريق في منطقة إيليا الجنوبية في شبه جزيرة بيلوبونيز.
 
Anger after 'fireworks from yacht party' spark Greek forest fire

وحرائق الغابات الصيفية شائعة في اليونان، وقد ربط العلماء بين تزايد وتيرة وشدة الأحداث المناخية المتطرفة، بما في ذلك موجات الحر، وتغير المناخ.
 
Anger after fireworks trigger Greek forest fire | Arab News PK
13 arrested after yacht fireworks trigger Greek forest fire | The Straits Times
Anger after fireworks launched from yacht trigger Greek forest fire
Fires are sweeping in SW Greece; one dead

المصدر: رصد لبنان24

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