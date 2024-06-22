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عربي-دولي

"حدثٌ صعبٌ" في رفح.. هذا ما حصل مع الجيش الإسرائيلي

Lebanon 24
22-06-2024 | 14:23
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أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم السبت بأن الجيش ينشط على غير عادة في منطقة تل السلطان شمال مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وأن المروحيات تعمل على إجلاء المصابين من المكان.
 
وأشارت المعلومات إلى أن "العدو أطلق قنابل دخانية بشكل مكثف في المناطق الغربية من مدينة رفح بغية تشكيل ساتر دخاني لهبوط مروحيات الإنقاذ ونقل المصابين من الجنود".
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يأتي ذك عقب كمين قامت به فصائل المقاومة ضد قوات الجيش المتوغلة في حي تل السلطان، دون إيضاح التفاصيل.

وأكدت قناة "إسرائيل بدون رقابة" التي تنقل أخبار الجيش الإسرائيلي على "تلغرام" أن "ثلاث مروحيات مخصصة للإجلاء الطبي هبطت في مدينة رفح".

ويوم الخميس الماضي، أفادت وسائل إعلام إسرائيلي بوقوع حدث قاسٍ في حي الشابورة بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة، فيما أكدت "كتائب القسام" تنفيذ كمين مركب ضد الجيش الإسرائيلي. (روسيا اليوم)

المصدر: روسيا اليوم
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