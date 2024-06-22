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عربي-دولي

هولاند يهاجم ماكرون: "الماكرونية" السياسية انتهت

Lebanon 24
22-06-2024 | 15:02
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شدّد الرئيس الفرنسي السابق الاشتراكي فرنسوا هولاند أن "الماكرونية" السياسية "انتهت"، وأنه "ليس لديه حسابات لتسويتها" مع وزيره السابق، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.

وقال الرئيس السابق المرشّح في منطقة كوريز الواقعة في وسط-غرب فرنسا، إن "الماكرونية انتهت"، مضيفا "ما تمكّن ماكرون من تجسيده في مرحلة معينة انتهى".
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وأكد هولاند أنه لا يسعى إلى أي انتقام، معلنا أنه لا يكن "عداء خاصا" لماكرون.
وقال الرئيس السابق "ليس لدي أي حسابات لتسويتها. بتاتا. كل ذلك انتهى". (سكاي نيوز عربية)
 

المصدر: سكاي نيوز عربية
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