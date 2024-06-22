هولاند يهاجم ماكرون: "الماكرونية" السياسية انتهت

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شدّد الرئيس الفرنسي السابق الاشتراكي فرنسوا هولاند أن "الماكرونية" السياسية "انتهت"، وأنه "ليس لديه حسابات لتسويتها" مع وزيره السابق، الرئيس الحالي إيمانويل ماكرون.وقال الرئيس السابق المرشّح في منطقة كوريز الواقعة في وسط-غرب فرنسا، إن "الماكرونية انتهت"، مضيفا "ما تمكّن ماكرون من تجسيده في مرحلة معينة انتهى".وأكد هولاند أنه لا يسعى إلى أي انتقام، معلنا أنه لا يكن "عداء خاصا" لماكرون.