استشهاد 40 فلسطينيا بقصف إسرائيلي استهدف 4 أحياء سكنية في غزة

أعلن جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة، السبت، عن ارتفاع أعداد شهداء القصف الإسرائيلي لعدد من الأحياء السكنية في مدينة غزة إلى 40 شهيدا، بالإضافة إلى عشرات الإصابات.

وقال محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني (الحماية المدنية): "الجيش الإسرائيلي قصف منذ ساعات عدة بنايات سكنية مأهولة بالسكان والنازحين في أحياء غزة، ما أدى إلى استشهاد 40 فلسطينياً بينهم أطفال ونساء، وعشرات الإصابات، ووجود مفقودين تحت الأنقاض".

وأضاف: "الطائرات الحربية دمرت بنايات سكنية في معسكر الشاطئ وحي التفاح وحي الشجاعية وحي الزيتون بمدينة غزة".

ولفت متحدث الدفاع المدني، إلى أن طواقمهم "تعمل منذ ساعات الصباح على البحث عن مفقودين تحت أنقاض البنايات والمنازل المدمرة بإمكانيات محدودة". (الأناضول)