هل سيُنقذ الذكاء الإصطناعيّ "سوفت بنك"؟

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لفت ماسايوشي سون الرئيس التنفيذي لـ"سوفت بنك" إلى أن الذكاء الاصطناعي الأذكى من البشر بـ10 آلاف مرة سيكون موجودا خلال 10 سنوات فقط، بحسب موقع "سي إن بي سي".وطرح سون خلال ظهوره رؤيته لعالم يتميز بالذكاء الاصطناعي الفائق، وأطلق عليه مصطلح "إيه إس آي" (ASI)، كما تحدث الرئيس التنفيذي عن مصطلح آخر وهو "الذكاء الاصطناعي العام" (AGI) والذي يشير على نطاق واسع إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي.وقال سون حول "إيه إس آي" إن هذه التكنولوجيا من المرجح أن تكون أكثر ذكاءً من البشر بما يتراوح بين مرة إلى 10 مرات، وستصل في غضون 3 إلى 5 سنوات مقبلة، أي في وقت أبكر مما كان يتوقعه.ويرى سون أنه إذا لم يكن الذكاء الاصطناعي العام أكثر ذكاءً من البشر، "فلسنا بحاجة إلى تغيير طريقة العيش، ولسنا بحاجة إلى تغيير بنية نمط حياة الإنسان"، وفقا لترجمة حية لتعليقاته في اليابانية، والتي تم تسليمها خلال الاجتماع العام السنوي للمساهمين في سوفت بنك.وأضاف سون: "ولكن عندما يتعلق الأمر بـ"إيه إس آي"، فالأمر مختلف تماما. فمع إيه إس آي، سوف ترى تحسنا كبيرا".و"سون" هو مؤسس سوفت بنك، الذي صعد إلى الصدارة بعد استثمار مبكر ومربح في شركة التجارة الإلكترونية الصينية العملاقة علي بابا. ولقد وضع سوفت بنك كصاحب رؤية تكنولوجية مع إطلاق صندوق الرؤية عام 2017، وهو صندوق استثماري ضخم يركز على دعم شركات التكنولوجيا.وفي حين أن بعض رهانات سوفت بنك كانت ناجحة، كان هناك أيضا العديد من الإخفاقات البارزة، مثل شركة "وي ورك" (WeWork) المتخصصة في خدمات المكاتب المشتركة.وبعد نشر خسائر مالية قياسية في ذلك الوقت في صندوق الرؤية في عام 2022، قال سون إن مجموعة "سوفت بنك" ستنتقل إلى وضع "الدفاع" وستكون أكثر تحفظا في استثماراتها. (الجزيرة)