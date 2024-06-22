Advertisement

عربي-دولي

منذ 7 تشرين الاول... الجيش الإسرائيلي يكشف عن حصيلة جديدة لقتلاه

Lebanon 24
22-06-2024 | 16:15
A-
A+
Doc-P-1214847-638546946466109304.jpg
Doc-P-1214847-638546946466109304.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger

أعلن الجيش الإسرائيلي مساء اليوم، مقتل جندي إضافي في صفوفه من سلاح المدرعات، خلال معارك جنوب قطاع غزة.

 وأكد الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن الرقيب أول (احتياط) غروس مالكية (25 عاما) من سكان سوسيا، سقط في جنوب قطاع غزة.

 وتمت الإشارة إلى أن غروس مالكية كان جنديا في الكتيبة المدرعة "9212" في لواء "القبضة الحديدية" (205)، وقتل في "حادث تشغيلي" بدبابة في رفح، فيما يجري التحقيق في ملابسات الحادث.

 وفي آخر تحديث لبياناته على الموقع الإلكتروني، كشف الجيش الإسرائيلي أن حصيلة قتلاه منذ السابع من تشرين الأول بلغت 665 قتيلا، بينهم ضباط وجنود. (روسيا اليوم)

Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:21 | 2024-06-23
01:05 | 2024-06-23
00:39 | 2024-06-23
00:04 | 2024-06-23
23:55 | 2024-06-22
23:42 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24