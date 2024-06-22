من العراق.. مسيرة تابعة للتحالف الدولي قصفت شاحنة مدنية في سوريا

قصفت طائرة بدون طيار متعددة المهام من طراز "MQ-1C" تابعة للتحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، شاحنة بضائع في سوريا، مما أدى إلى مقتل وجرح مواطنين سوريين نتيجة الهجوم.

وقال نائب رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، اللواء يوري بوبوف، في بيان يوم السبت، إن "طائرة مسيرة متعددة المهام تابعة لما يسمى التحالف الدولي لمكافحة الإرهاب من نوع MQ-1C" قصفت من الأجواء العراقية دون انتهاك الأجواء السورية، شاحنة بضائع كانت تتحرك في المنطقة.

وأضاف البيان أن القصف أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المواطنين السوريين في منطقة البوكمال. (روسيا اليوم)