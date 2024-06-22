بعملية نوعية في العراق... الإطاحة بأهم المفارز الإرهابية وتدمير أوكارها

أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية الإطاحة بأهم المفارز الإرهابية بينهم قيادي خطر وتدمير أوكار الخلية ضمن قاطع قيادة عمليات شرقي صلاح الدين.



وذكرت القيادة في بيان لخلية الإعلام الأمني تلقته وكالة الانباء العراقية أن عمليات رصد ومتابعة تمت لأوكار الإرهابيين في المنطقة ومحاصرة أهم مفرزة إرهابية ضمن هذا القاطع.

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وأضاف البيان أنه سلاح الجو العراقي نفذ ضربتين جويتين بواسطة طائرات F_16 التي دكت هذا النفق وكذلك باقي الأوكار، مما أدى إلى مقتل جميع أفراد المفرزة الإرهابية والتي يقدر عدد أفرادها بحسب المعلومات الأولية 7 إرهابيين من بينهم قيادي خطر.







وتابع: "استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة في أهمية تنسيق العمل الأمني والاستخباري، وبإشراف وتخطيط قيادة العمليات المشتركة، نفذ جهاز المخابرات الوطني العراقي بالاشتراك مع جهاز مكافحة الإرهاب عملية نوعية استندت إلى معلومات دقيقة وتفعيل الجهد الاستخباري مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة في جبال بلكانة بقضاء طوزخورماتو ضمن قاطع عمليات شرقي صلاح الدين". (سكاي نيوز)