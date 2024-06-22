بواسطة طائرات مسيّرة... الحوثيون يعلنون استهداف سفن بميناء حيفا والبحر المتوسط

قال الحوثيون في اليمن إنهم نفذوا عملية عسكرية متشركة مع المقاومة الإسلامية في العراق استهدفت أربع سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي.

وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين أيضا أنهم هاجموا السفينة شورثورن إكسبريس في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة.

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وقال بيان للحوثي إن "العمليةُ الأولى استهدفتْ أربعَ سُفُنٍ في ميناءِ حيفا منها سفينتانِ ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركاتٍ انتهكتْ قرارَ حظرِ الدخولِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة."







وأضاف البيان: "العمليةُ الأخرى استهدفتْ سفينةَ ( Shorthorn Express) في البحر الأبيض المتوسط وهي في طريقِها إلى ميناءِ حيفا، وذلكَ بعددٍ منَ الطائراتِ المسيرة".

وفي وقت لاحق، أعلنت فصائل مسلحة عراقية شن هجوم على أحد الأهداف الحيوية الإسرائيلية في إيلات بواسطة الطيران المسير.





من جهتها قالت القيادة المركزية الإميركية، سنتكوم، إنها نجحت في تدمير ثلاث مسيرات بحرية تابعة للحوثيين مدعومة من إيران في البحر الأحمر.

وفي بيان لها، أضافت: "بشكل منفصل، أطلق الحوثيون المدعومون من إيران ثلاثة صواريخ باليستية مضادة للسفن من منطقة يسيطر عليها الحوثيون في اليمن إلى خليج عدن. ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات أو أضرار جسيمة من قبل السفن الأمريكية أو التحالف أو السفن التجارية".

وجددت سنتكوم النفي بادعاءات الحوثي بتنفيذ هجوم ناجح على حاملة الطائرات يو إس إس دوايت دي أيزنهاور (CVN-69) واصفة إياها بـ"الكاذبة بشكل قاطع". (سكاي نيوز)







