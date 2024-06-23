Advertisement

عربي-دولي

ضجة في بريطانيا حول تصريحات زعيم حزب الإصلاح بشأن بوتين وأوكرانيا

Lebanon 24
23-06-2024 | 00:04
A-
A+
Doc-P-1214890-638547237440381966.jpeg
Doc-P-1214890-638547237440381966.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
قال نايجل فاراج زعيم حزب الإصلاح البريطاني إن توسع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي شرقا استفز الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ودفعه إلى غزو أوكرانيا.


وأثارت هذه التصريحات التي جاءت في مقابلة أجرتها معه هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) مساء الجمعة انتقادات شديدة من مختلف الأطياف السياسية البريطانية قبل الانتخابات المقررة في الرابع من يوليو والتي من المتوقع أن يفوز فيها حزب الإصلاح المنتمي لليمين بملايين الأصوات.
Advertisement
 
 
وقال فاراج إنه لا يزال على موقفه بشأن التصريحات التي أدلى بها بعد وقت قصير من غزو موسكو لأوكرانيا في شباط 2022 عندما كتب على وسائل التواصل الاجتماعي أن هذه الخطوة كانت "نتيجة لتوسع الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي".



وأضاف أنه كان يتوقع حربا في أوكرانيا منذ عام 2014.
 
وقال فاراج في المقابلة "كان من الواضح بالنسبة لي أن التوسع شرقا لحلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي كان يعطي هذا الرجل (الرئيس الروسي فلاديمير بوتين) سببا ليقول للشعب: إنهم قادمون لملاحقتنا مجددا ودفعنا نحو الحرب".
 
وأضاف "لقد تسببنا في هذه الحرب... بالطبع كان هذا خطأه (بوتين). لقد استخدم ما فعلناه كذريعة (لشن الحرب)".
 
وتقول روسيا إن عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا هي جزء من صراع أوسع مع الغرب الذي تقول إنه يريد إخضاع موسكو. وترفض كييف والغرب ذلك ويتهمان روسيا بشن حرب غير مشروعة. (سكاي نيوز)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:05 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:26 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:51 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:46 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:09 | 2024-06-22 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
01:21 | 2024-06-23
00:39 | 2024-06-23
23:55 | 2024-06-22
23:42 | 2024-06-22
23:37 | 2024-06-22
23:30 | 2024-06-22
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24