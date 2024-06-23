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بريطانيا: تلقينا تقريرا عن واقعة غربي ميناء الحديدة باليمن

Lebanon 24
23-06-2024 | 00:39
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قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرا عن واقعة على بعد 65 ميلا يحريا غربي ميناء الحديدة في اليمن.

يأتي هذا بعد أقل من 24 ساعة على إعلان الحوثيين أنهم نفذوا عملية عسكرية مشتركة مع جماعة تطلق على نفسها اسم "المقاومة الإسلامية في العراق" استهدفت 4 سفن في ميناء حيفا الإسرائيلي.
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وذكر المتحدث العسكري باسم الحوثيين أيضا أنهم هاجموا السفينة "شورثورن إكسبريس" في البحر المتوسط باستخدام طائرات مسيرة.


وقال بيان للحوثي إن "العملية الأولى استهدفت 4 سفن في ميناءِ حيفا منها سفينتان ناقلتا إسمنت، والأخريان سفينتا شحن عامة، تابعة لشركات انتهكت قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة وذلك بعدد من الطائرات المسيرة".

 من ناحية ثانية، قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" إن القوات الأميركية دمرت 3 قوارب مسيرة في البحر الأحمر تابعة للحوثيين في الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وفي سياق منفصل ذكرت سنتكوم أن الحوثيين أطلقوا 3 صواريخ باليستية مضادة للسفن باتجاه خليج عدن، لكن التحالف بقيادة الولايات المتحدة والسفن التجارية لم يبلغوا عن إصابات أو أضرار جسيمة.

ونفت سنتكوم مزاعم للحوثيين في الآونة الأخيرة بشن هجوم ناجح على حاملة الطائرات الأميركية "دوايت أيزنهاور"، ووصفت ذلك بأنه "كذب جملة وتفصيلا". (سكاي نيوز)
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