"خطوة لإحياء الدين"... ترامب يؤيد عرض الوصايا العشر في المدارس

أيد الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب عرض الوصايا العشر في المدارس العامة، بعد أيام من إعلان ولاية لويزيانا إقرارها في المناهج الدراسية العامة.

وستواجه لويزيانا تحديات قانونية يمكن أن تعيد تحديد حدود عمرها 40 عامًا بشأن المدى الذي يمكن للولايات أن تذهب إليه لإدخال الدين في الأماكن العامة مثل المدارس، مع أغلبية 6-3 جمهوريين في المحكمة العليا الأميركية.

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"خطوة لإحياء الدين"

وكتب ترامب في منشور على موقع Truth Social يوم الجمعة: "أنا أحب الوصايا العشر في المدارس العامة والمدارس الخاصة والعديد من الأماكن الأخرى". وأضاف "قد تكون هذه في الواقع الخطوة الرئيسية الأولى في إحياء الدين الذي نحن في أمس الحاجة إليه في بلادنا".

ووقع حاكم لويزيانا الجمهوري جيف لاندري على القانون يوم الأربعاء، الذي يلزم جميع الفصول الدراسية في المدارس التي تتلقى تمويلًا عامًا، بما في ذلك الكليات والجامعات، بعرض ترجمة بروتستانتية للوصايا العشر.

وقد تعهد عدد من منظمات الحقوق المدنية مثل اتحاد الحريات المدنية الأميركي بالفعل برفع دعوى للطعن في القانون.

وقضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة في عام 1980 بأن قانون كنتاكي الذي يقضي بنشر الوصايا العشر في الفصول الدراسية العامة غير دستوري. ومع ذلك، يأمل النشطاء المحافظون أن تميل الأغلبية الجمهورية الحالية في المحكمة العليا، والتي تبلغ 6 إلى 3 والتي لعب ترامب دورًا أساسيًا في خلقها إلى الحكم بشكل أكثر إيجابية.

وقالت أنثيا بتلر، رئيسة الدراسات الدينية في جامعة بنسلفانيا، لشبكة MSNBC هذا الأسبوع: "إن الأمر يقلقني كثيرًا لأنني أعتقد أن هذه المحكمة العليا قد تمضي قدمًا وتقول إن هذا أمر جيد".

وحاولت ولايات أخرى يقودها الجمهوريون تنفيذ تدابير مماثلة دون جدوى. وتم تقديم مشروع قانون يقضي بعرض الوصايا العشر في جميع الفصول الدراسية بالمدارس العامة في أوكلاهوما هاوس في وقت سابق من هذا العام.

وفي ولاية يوتا، تم تمرير نسخة مخففة من مشروع قانون مماثل في وقت سابق من هذا العام. وسوف يسمح للمعلمين بمناقشة الوصايا العشر في الفصول الدراسية.

وقدمت ولاية كارولينا الجنوبية مشروع قانون العام الماضي يدعو كل مدرسة ابتدائية ومتوسطة وثانوية عامة إلى عرض نسخة من الوصايا العشر.

كما تم تقديم مشروع قانون مماثل في ولاية تكساس العام الماضي. وعلى الرغم من تمريره في مجلس الشيوخ، إلا أنه فشل في مجلس النواب.

وحتى الان فشلت الجهود المبذولة لتثبيت الوصايا العشر في المباني العامة الحكومية.

وفي عام 2001، كان لدى روي مور، رئيس المحكمة العليا في ولاية ألاباما آنذاك، نصب تذكاري يبلغ وزنه طنين ونصفا للوصايا العشر في المبنى الدائري للمبنى القضائي بالولاية وأمر بإزالته في العام التالي.

وفي عام 2018، وافقت ولاية ألاباما على إجراء يسمح بعرض الوصايا العشر على الممتلكات العامة، وفقًا لمجلة مونتغمري أدفيرتايزر.

وأصبحت لويزيانا الولاية الأولى التي تتطلب نشر الوصايا العشر في الفصول الدراسية. (العربية)