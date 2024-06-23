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عربي-دولي

بسبب انقطاع الكهرباء... إلغاء رحلات بمطار مانشستر

Lebanon 24
23-06-2024 | 04:22
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قال متحدث باسم مطار مانشستر في بريطانيا إن الرحلات المغادرة شهدت إلغاءات وتأخيرات كبيرة، اليوم الأحد، بعدما تسبب انقطاع الكهرباء في منطقة المطار في اضطراب واسع النطاق.
وأضاف المتحدث باسم المطار أنه من المتوقع تأخير أو إلغاء عدد كبير من الرحلات المغادرة، خصوصا من صالتي السفر واحد واثنين، بحسب رويترز.
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وكانت شبكة "سكاي نيوز" أول من قدم تقريرا عن الاضطراب، وقالت إن مشكلة في إمدادات الكهرباء أثرت على مطار مانشستر وعدد من المباني.


 وأشار التقرير إلى أن التيار الكهربائي عاد لكن تأثير الانقطاع سيؤثر على الخدمات على مدار اليوم.
وقال المتحدث "من الأفضل أن يتواصل الركاب المقرر أن يغادروا من صالتي واحد أو اثنين مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار".
وأضاف "على الركاب المقرر أن يغادروا من الصالة ثلاثة الحضور إلى المطار بشكل طبيعي ما لم تنصحهم شركات الطيران بغير ذلك، لكن يمكن أن يتأثروا بالتأخيرات". (سكاي نيوز)
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