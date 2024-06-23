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عربي-دولي

إلغاء رحلات وتأخيرات كبيرة... إنقطاع الكهرباء يسبب أزمة في مطار هذه الدولة

Lebanon 24
23-06-2024 | 06:15
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شهدت الرحلات المغادرة من مطار مانشستر في بريطانيا إلغاءات وتأخيرات كبيرة، اليوم الأحد، بعدما تسبب انقطاع الكهرباء في منطقة المطار في اضطراب واسع النطاق.

وقال متحدث باسم المطار إنه من المتوقع تأخير أو إلغاء عدد كبير من الرحلات المغادرة، خصوصا من صالتي السفر واحد واثنين بمطار مانشستر.
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واضاف: "من الأفضل أن يتواصل الركاب المقرر أن يغادروا من صالتي واحد أو اثنين مع شركات الطيران قبل التوجه إلى المطار. وعلى الركاب المقرر أن يغادروا من الصالة ثلاثة الحضور إلى المطار بشكل طبيعي ما لم تنصحهم شركات الطيران بغير ذلك، لكن يمكن أن يتأثروا بالتأخيرات".


وكانت شبكة "سكاي نيوز" قد ذكرت في تقرير أن مشكلة في إمدادات الكهرباء أثرت على المطار وعدد من المباني.

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