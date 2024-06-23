قواعد أميركية وحشود عسكرية تثير قلق سكان محافظة يابانية

Advertisement

أعلن داني تاماكي، حاكم محافظة أوكيناوا جنوبي اليابان أن سكان المحافظة يشعرون بالقلق لوجود القواعد الأميركية ونشر قوات يابانية كبيرة في المنطقة، ولاسيما في ذكرى معركة أوكيناوا.وقال تاماكي في كلمة ألقاها في حفل تذكاري بمناسبة نهاية معركة أوكيناوا بين القوات اليابانية، والأميركية والبريطانية: "مرت 79 عاما على تلك الحرب. كيف ينظر أسلافنا الآن إلى هذا العالم وأوكيناوا؟ وجود قواعد أمريكية ضخمة ووقوع حوادث بمشاركة الجنود الأميركيين ومشاكل بيئية بسبب القواعد الأميركية، ولا يزال العبء الزائد على أوكيناوا بسبب القواعد الأميركية مستمرا حتى الآن. كما يتم نشر قوات الدفاع الذاتي في أوكيناوا حاليا بسرعة، في ظل ذاكرتنا حول معركة أوكيناوا ويثير قلقا كبيرا بين السكان".وكانت حرب أوكيناوا التي استمرت من 26 آذار إلى 23 حزيران 1945 واحدة من أكثر الحروب دموية بالنسبة لليابان خلال الحرب العالمية الثانية حيث قتل خلالها نحو 200 ألف شخص نصفهم مدنيون.