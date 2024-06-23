عن الخلاف مع أميركا والتسليح.. هذا ما قاله نتيناهو اليوم

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أشار رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إلى أن الخلاف مع الولايات المتحدة بشأن التأخير في تسليم الأسلحة المتعلق بحرب غزة سيتم حله قريباً.وقال خلال اجتماع لحكومته: "منذ نحو أربعة أشهر، كان هناك انخفاض كبير في إمدادات الأسلحة المرسلة من الولايات المتحدة إلى إسرائيل".وأضاف: "تلقينا كل أنواع التفسيرات، ولكن الوضع بحد ذاته لم يتغير. وفي ضوء ما سمعته في اليوم الأخير، آمل وأعتقد أن هذه القضية سيتم حلها في المستقبل القريب".هذا وناشد نتنياهو خلال حديثه، الإدارة الأميركية بسرعة إرسال شحنات الأسلحة، قائلاً: "نناشد أصدقاءنا الأميركيين تسريع إرسال شحنات الأسلحة"، لافتاً إلى أنه يعارض إنهاء الحرب دون القضاء على حماس.