نتنياهو يفقد أعصابه.. إليكم ما حصل خلال الجلسة الحكومية اليوم

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صرخ أثناء الجلسة الحكومية قائلا إنه "لن يسمح لوزراء بتهديده".





وأفادت "يديعوت أحرونوت" ان نتنياهو فقد أعصابه خلال اجتماع مجلس الوزراء وصرخ بوجه وزير تطوير الجليل بسبب رفضه تعيينات مسؤولين بالمنطقة الشمالية.

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