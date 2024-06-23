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عربي-دولي

نتنياهو يفقد أعصابه.. إليكم ما حصل خلال الجلسة الحكومية اليوم

Lebanon 24
23-06-2024 | 07:11
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو صرخ أثناء الجلسة الحكومية قائلا إنه "لن يسمح لوزراء بتهديده".


وأفادت "يديعوت أحرونوت" ان نتنياهو فقد أعصابه خلال اجتماع مجلس الوزراء وصرخ بوجه وزير تطوير الجليل بسبب رفضه تعيينات مسؤولين بالمنطقة الشمالية.
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