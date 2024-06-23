نداء استغاثة قبالة سواحل اليمن

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأحد، أنها تلقت تقريرا عن نداء استغاثة من سفينة على بعد 96 ميلا بحريا جنوب شرقي نشطون في اليمن.





وذكرت الهيئة أن السلطات تحقق في الأمر.



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