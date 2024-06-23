سقوط بقايا صاروخ فضائي بمنطقة مأهولة في الصين (فيديو)

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سقطت بقايا صاروخ "لونغ مارش 2سي" الفضائي الذي أطلقته الصين وفرنسا بشكل مشترك السبت الماضي، بمنطقة مأهولة في الصين.انطلقت المركبة الفضائية، مع القمر الصناعي الذي يطلق عليه اسم مراقب الأجسام الفضائية المتغيرة (SVOM)، من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية.وبعد وقت قصير من الإقلاع، سقط جزء من الصاروخ الذي قيل إنه معزز إلى الأرض.