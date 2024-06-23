قتيلان واصابات بهجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم

أدى هجوم صاروخي أوكراني، اليوم الأحد، الى مقتل شخصين أحدهما طفل يبلغ من العمر عامين، وإصابة 22 بجروح في مدينة سيباستوبول في شبه جزيرة القرم ، حسبما أفاد الحاكم المعيّن من موسكو.





وقال الحاكم ميخائيل رازفوجاييف عبر تلغرام: "وفق معلومات أولية، أدى الهجوم الذي نفّذه الجيش الأوكراني على سيباستوبول إلى مقتل مدنيين، أحدهما طفل يبلغ من العمر عامين" وإصابة 22 آخرين بجروح.

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