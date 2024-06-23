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عربي-دولي

قتيلان واصابات بهجوم أوكراني على شبه جزيرة القرم

Lebanon 24
23-06-2024 | 09:15
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أدى هجوم صاروخي أوكراني، اليوم الأحد، الى مقتل شخصين أحدهما طفل يبلغ من العمر عامين، وإصابة 22 بجروح  في مدينة سيباستوبول في شبه جزيرة القرم ، حسبما أفاد الحاكم المعيّن من موسكو.


وقال الحاكم ميخائيل رازفوجاييف عبر تلغرام: "وفق معلومات أولية، أدى الهجوم الذي نفّذه الجيش الأوكراني على سيباستوبول إلى مقتل مدنيين، أحدهما طفل يبلغ من العمر عامين" وإصابة 22 آخرين بجروح.
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