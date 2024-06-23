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إقتصاد

"بنك التنمية" الصيني يعزز دعمه للتحول الأخضر

Lebanon 24
23-06-2024 | 10:19
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ضاعف بنك التنمية الصيني، دعمه المالي للصناعات الخضراء والمنخفضة الكربون، اذ أصدر قروضاً خضراء بقيمة تزيد عن 200 مليار يوان (حوالي 28 مليار دولار) خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري.


ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن البنك إعلانه أن إصداراته التراكمية لقروض خفض الكربون من خلال تسهيل ائتماني لخفض الكربون، تجاوز 110 مليارات يوان.
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وأوضح البنك أنه واصل ضخ التمويلات بنشاط لإثراء المنتجات والخدمات المالية الخضراء، دعم القطاعات الرئيسية في الحفاظ على الطاقة، مكافحة التلوث والحد من الكربون، التخضير والوقاية من الكوارث، من بين مهام أخرى، لتسهيل التحول الأخضر الشامل للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

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