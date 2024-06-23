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عربي-دولي

أزمة جديدة تضرب بيونغ 777.. هذا ما حصل في أمستردام

Lebanon 24
23-06-2024 | 12:01
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ذكرت هيئة المراقبة الجوية في هولندا أن طائرة بوينغ 777 تشغلها شركة الطيران الهولندية (كيه.إل.إم) عادت إلى مطار سخيبول في أمستردام اليوم الأحد، بعد الإبلاغ عن مشكلة فنية لم تحددها.

وقالت متحدثة باسم الهيئة إن الرحلة (كيه.إل.إم705) المتجهة إلى مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية حولت مسارها فوق بلجيكا المجاورة بعد أن طلبت الهبوط كإجراء احترازي.
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ولم تتضح المشكلة بعد.

وأظهرت لقطات على موقع "فلايت رادار 24" أن الطائرة عادت إلى مطار سيخيبول.
ويُعد هذا أحدث حادث للشركة التي طالتها العديد من المشاكل مؤخراً حيث تعرضت العديد من طرازات طائرات الركاب من بوينغ لمشاكل عدة، منها انفجار في قابس أبواب الطوارئ، واشتعال المحركات أثناء الطيران، ما أثار القلق لدى الملايين حول العالم، ودفعت بكبرى شركات الطيران إلى التشديد على معايير السلامة، التي غالباً ما تكون في سلم الأولويات عالمياً.
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