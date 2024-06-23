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عربي-دولي
من هم رجال الأكثر تأثيرا في حملة بايدن؟ تعرفوا عليهم
Lebanon 24
23-06-2024
|
12:19
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لدى الرئيس الأميركي جو بايدن مجموعة منوعة من المستشارين، لكن قلة منهم يتمتعون بتأثير كبير.. وهم ثلاثة رجال في دائرته المقربة في حملته الحالية.
هؤلاء المستشارون هم مايك دونيلون، رون كلاين، وتيد كوفمان، وكل منهم كسب ثقة الرئيس ليس فقط منذ سنوات بل منذ عقود.
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مايك دونيلون.. المستشار المقرب
وتقول صحيفة "نيويورك تايمز" إن بايدن يتصل مرات عديدة كل يوم بمايك دونيلون، وهو مستشار مقرب منذ الثمانينيات، للاطلاع على أحدث استطلاعات الرأي والعناوين الرئيسية.
ويُعتبر دونيلون الصوت الذي ينقل رأي بايدن بشكل واضح، وهو مهندس موضوع الحملة الحالي: "الديمقراطية على المحك إذا فاز ترامب".
رون كلاين.. خبير الهجمات
ومرة واحدة أسبوعياً، يستدعي بايدن رون كلاين، رئيس أركانه السابق، لورشة عمل حول أفضل الهجمات التي يمكن استخدامها ضد الرئيس السابق دونالد ترامب مع اقتراب المناظرة الرئاسية.
كلاين، الذي يُنظر إليه على أنه خبير في أدوات الحكومة، أدار ترشيح كيتانجي براون جاكسون للمحكمة العليا في 2022.
تيد كوفمان.. الرجل القديم الموثوق
وعندما يذهب بايدن إلى ديلاوير في نهاية الأسبوع، يبحث عن تيد كوفمان، أحد المقربين منه والذي يمثل علاقات الرئيس بالولاية التي قدمته إلى المسرح الوطني منذ أكثر من نصف قرن.
كوفمان كان دائماً حاضراً خلال اللحظات الحاسمة في حياة بايدن، بما في ذلك فضيحة الانتحال التي هددت حملته الأولى للرئاسة في 1987. (سكاي نيوز)
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