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عربي-دولي

ترامب سيستغل تدهور بايدن المعرفي بالمناظرة المرتقبة.. تقرير يكشف التفاصيل

Lebanon 24
23-06-2024 | 14:41
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ذكرت صحيفة "نيويورك بوست" أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد يستغل اضطراب خصمه الرئيس جو بايدن وتدهوره المعرفي في المناظرة المرتقبة بينهما في 27 حزيران الجاري.

وأوردت الصحيفة: "وفقا للخصوم السابقين لبايدن، يتميز الرئيس بعدد من نقاط الضعف، بما فيها المزاج السيئ وتباطؤ قدراته المعرفية، الأمر الذي قد يستخدمه ترامب في المناظرة مع بايدن المقرر إجراؤها في 27 حزيران الجاري".
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ونقلت الصحيفة عن مصادر أن بايدن كان معروفا بصعوبات في ضبط نفسه منذ الحملات الانتخابية إلى مجلس الشيوخ حيث كان يعمل فيه قبل انتقاله إلى البيت الأبيض كنائب للرئيس باراك أوباما.
وخلال حادث آخر وقع في كانون الأول 2019، وصف بايدن رجلا سأله عن عمل نجله هانتر في أوكرانيا بأنه "كاذب لعين" و"سمين".

ويعود الضعف المعروف الآخر لبايدن إلى انخفاض قدراته المعرفية المناقشة في الصحافة الأميركية منذ وقت بعيد. وأشار خصوم بايدن إلى أن بايدن لم يعد يعتبر بعد "نفس الرجل الذي كان هو منذ 4 سنوات"، عندما أجرى مناظراته السابقة مع ترامب.

ورجحت الصحيفة أن ترامب سيحاول أثناء المناظرة المقبلة عرض رئيس الدولة على أنه شخص "عجوز وغير قادر على التعامل مع الحقائق والضغوط".

وستجرى المناظرة الأولى في إطار الحملة الانتخابية الحالية بين بايدن وترامب في مدينة أتلانتا الأميركية في 27 حزيران الجاري.

وقبل أربعة أشهر من الانتخابات الرئاسية، تكهن ترامب بكيفية سير المناظرة الرئاسية لشبكة "سي إن إن" CNN بينما يستعد لمواجهة بايدن لأول مرة على خشبة المسرح منذ أربع سنوات نهاية الأسبوع الحالي.

وقال ترامب أثناء تجمع حاشد في فيلادلفيا، السبت، في إشارة إلى شكل المناظرة بين مذيعين ومرشحين دون جمهور: "هناك اثنان منا واثنان منهم.. إنها مثل الموت، وقد يكون هذا هو الأكثر مللاً أو قد يكون مثيرًا للغاية.. من يدري؟".
قواعد المناظرة
وتتضمن بعض قواعد المناظرة التي تم الاتفاق عليها كتم صوت ميكروفون المرشح عندما يتحدث الآخر، وعقد فترتين إعلانيتين، على الرغم من أن المرشحين لن يتمكنا من التواصل مع حملاتهما خلال تلك الاستراحات.

ويتواجد بايدن في كامب ديفيد حيث يقوم بالتحضير للمناظرة مع موظفيه، بينما يجري ترامب مناقشات سياسية بدلاً من الإعداد الرسمي للمناظرة. وقال ترامب ساخرًا إن بايدن "ذهب إلى كوخ خشبي للدراسة"، وكرر الادعاء بأن بايدن يستخدم معززات الأداء.

وقال ترامب: "قبل وقت قصير من وقت المناظرة سيحصل بايدن على إبرة، وهم يريدون تقويته".
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