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عربي-دولي

السعودية تعلن رسميًا عن عدد وفيات الحج.. فكم بلغ؟

Lebanon 24
23-06-2024 | 14:48
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بلغ عدد الوفيات في موسم الحج هذا العام 1301 حالة، وفق ما أعلنه وزير الصحة السعودي فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، الذي أشار إلى أن 83 في المئة من هؤلاء من المتوفين هم من الحجاج الذين لم يحملوا تصاريح.

ونقل التلفزيون السعودي عن الوزير قوله "83 بالمئة منهم (الوفيات) من غير المصرح لهم بالحج، الذين ساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس، بلا مأوى ولا راحة، وبينهم عدد من كبار السن ومصابي الأمراض المزمنة".
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وأضاف الوزير أن المتوفين لم يحملوا بطاقات تعريفية، مما استدعى وقتًا للتعرف عليهم وتقديم الخدمات اللازمة.

وأشار إلى أن أكثر من 140 ألف خدمة صحية وعلاجية قد تم تقديمها للحجاج بلا تصريح، وما زال هناك 95 مريضًا يتلقون العناية والخدمات الصحية. (سكاي نيوز)
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