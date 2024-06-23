جميعها تخضع لفحوص قبل أن يتناولها.. أطعمة لا غنى عنها في صحن بوتين اليومي

يتّبع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين حمية غذائية صحية، كما أنه يمتنع عن التدخين وفق ما أشار اليه الكرملين.

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ويبدأ بوتين يومه بفطور متأخّر وغني، فهذه الوجبة أساسية بالنسبة إليه، خصوصاً عندما يكون جدوله حافلاً. غالباً ما يتكوّن فطور الرئيس الروسي من عصيدة القمح المعروفة بالـ"بوريدج" (porridge). وحسبما أخبر المراسلين الصحافيين مرةً، فإنه يتناول كذلك الجبنة المصنوعة في المزارع الريفية المسماة بالروسية "تفوروك".ومن مكوّنات فطور بوتين؛ العسل، وبيض طائر السمّان الذي يأكله نيئاً. أما شراب الصباح فهو عبارة عن كوكتيل من عصير الشمندر والفجل، وهو مزيج معروف بفوائده المضادة للالتهابات والمعززة للمناعة.وبالنسبة للغذاء، فإن طعامه عبارة عن بعض الاقتراحات التي تشمل أطباق "القيصر" المفضّلة، على رأسها "المقلاة" وهي عبارة عن مجموعة من اللحوم مثل النقانق، وشرائح "الكستلاتة" و"الإسكالوب". ومن بين الأطباق التي يأكلها أيضًا سمك الحفش المدخّن المطهو بالليمون والزبدة.وإنّ مأكولات الرئيس الروسي تخضع كلها لفحوص قبل أن يتناولها. ووفق الكاتب البريطاني بن جوداه الذي ألّف كتاباً عن بوتين، فإنّ حذره من التعرّض لمحاولات تسميم يدفع بالرئيس الروسي إلى إخضاع كل ما سيدخل فمه لاختبارات غذائية. انطلاقاً من هذا الحرص، يستقدم مطبخ الكرملين الخضار والفاكهة وسائر المكوّنات الطازجة من الأراضي العائدة لبطريرك روسيا كيريل، حسبما تفيد صحيفة "برافدا" الروسية.ورغم حبّه الكبير للمثلّجات، فإن بوتين يتجنّب الحلويات والسكّر، أما المشروبات الروحية التي يُعرف الروس باستهلاكهم الكبير لها، فإن بوتين ليس من هواتها على ما يبدو، وهو يتناولها باعتدال. حتى إنه انتقد مراراً "ثقافة الكحول" الروسية، كما أنه حاول وضع مخططات لتخفيض استهلاكها بنسبة 50% على مستوى البلاد.وإن الفطيرة المحشوّة بالملفوف والأرز واللحم، فهذا الطبق المخبوز الوحيد الذي لا يستطيع بوتين مقاومته، إذ إنها تذكّره بوالدته ماريا إيفانوفنا التي كانت تعدّها له طفلاً، في شقة العائلة المتواضعة بسان بطرسبرغ.من بين نكهات الطفولة كذلك، حساء لحم الخروف بأعشاب جبال القوقاز. ولهذا الطبق قصةٌ مميزة، إذ اعتاد بوتين أن يتناوله من يدَي جدّه سبيريدون. يكرّر الرئيس الروسي أنه يفضّل السمك على اللحم، لكنه سرعان ما يوضح أنه يحب لحم الخروف، وذلك في إشارة إلى طعم عالق في حلقه منذ سنواته الأولى. (العربية)