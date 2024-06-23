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الجيش الأردني: وفاة عسكريين بتدهور 3 شاحنات مساعدات متوجهة إلى غزة

Lebanon 24
23-06-2024 | 16:41
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أعلن الجيش الأردني، وفاة جنديان إثر حادث تدهور لـ 3 شاحنات عسكرية تنقل المساعدات كانت متوجهة إلى قطاع غزة.

وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه وقع حادث تدهور لـ 3 شاحنات عسكرية ظهر الأحد، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.
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وبين المصدر: "أنه نتج عن الحادث استشهاد كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي/ 2 يحيى عثمان يحيى الصياح كلاهما من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، وإصابة اثنين آخرين وحالتهم العامة متوسطة".

ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الجنديان، وقدمت واجب العزاء لذويهما.
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