الجيش الأردني: وفاة عسكريين بتدهور 3 شاحنات مساعدات متوجهة إلى غزة

أعلن الجيش الأردني، وفاة جنديان إثر حادث تدهور لـ 3 شاحنات عسكرية تنقل المساعدات كانت متوجهة إلى قطاع غزة.



وصرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه وقع حادث تدهور لـ 3 شاحنات عسكرية ظهر الأحد، ضمن قافلة مساعدات إغاثية وإنسانية متجهة إلى قطاع غزة، نتيجة انحرافها عن مسارها على طريق البحر الميت/ نزول العدسية.

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وبين المصدر: "أنه نتج عن الحادث استشهاد كل من الرقيب عماد عطا عارف العرام والجندي/ 2 يحيى عثمان يحيى الصياح كلاهما من مرتبات مديرية التموين والنقل الملكي، وإصابة اثنين آخرين وحالتهم العامة متوسطة".



ونعت القيادة العامة للقوات المسلحة الجنديان، وقدمت واجب العزاء لذويهما.