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عربي-دولي

بايدن مهدد بخسارة أصوات اليهود.. بسبب حرب غزة

Lebanon 24
23-06-2024 | 16:59
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يبدو أن الرئيس الأميركي جو بايدن بخطر في الانتخابات المقبلة، بسبب الحرب الدموية التي تقوم بها اسرائيل بغزة، فالأميركيين اليهود يشكلون ما يكفي من السكان ليكونوا حاسمين في الولايات التي تشهد ساحة معركة شديدة خصوصا ولايات بنسلفانيا وميشيغان وجورجيا وويسكونسن وأريزونا أيضًا.
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وفي حين أن حملة بايدن تستضيف مكالمات Zoom منتظمة بعنوان "نساء يهوديات من أجل جو" الا أن ذلك لم يكن كافيا، حيث اشتكى العديد من القادة اليهود بشكل خاص لشبكة "CNN" من أنهم لم يروا مشاركة مباشرة كافية .

وأخبر العديد من الديمقراطيين والناخبين الديمقراطيين اليهود شبكة "CNN" عن خيبة أملهم وتخلي الحلفاء التقدميين عنهم، وعن شعورهم "بالتشرد السياسي" لأنهم يعتقدون أن بايدن لم يفعل ما يكفي ولأنهم يشعرون بالقلق من أنه لا يستطيع السيطرة على يساره.

وحاولت إدارة بايدن تخفيف حدة التوتر، واستضافت نائبة الرئيس كامالا هاريس عرضًا في البيت الأبيض لفيلم عن استخدام حماس للعنف الجنسي، واليوم، سيكون السيد دوج إيمهوف جزءًا من حفل وضع حجر الأساس لمبنى جديد في كنيس شجرة الحياة في بيتسبرغ، موقع حادث إطلاق النار في جريمة الكراهية عام 2018.

ومع ذلك، فإن المحادثات حول الانجراف المحتمل نحو دونالد ترامب، واضحة في العديد من القادة الديمقراطيين اليهود المنتخبين الذين تجهموا وانحنوا عندما طلبت منهم شبكة "سي إن إن" مناقشة إحساسهم بالدعم اليهودي لبايدن. (العربية)
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