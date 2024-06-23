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عربي-دولي
السلطات الروسية تعلن انتهاء عملية داغستان
Lebanon 24
23-06-2024
|
17:19
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أعلنت وكالة مكافحة الإرهاب في روسيا الأحد أن "المرحلة النشطة من عمليتها ضد مسلحين نفذوا هجمات دامية في داغستان، قد انتهت في إحدى مدينتين تعرضتا لهجوم".
وقالت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في بيان نقلته وكالات أنباء روسية "في ديربينت": "أُنجزت المرحلة النشطة من عملية مكافحة الإرهاب، في حين تستمر المواجهات في مدينة محج قلعة الرئيسية في المنطقة.
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وذكرت وكالات أنباء روسية نقلاW عن وزارة الداخلية في داغستان أن "مسلحين فتحوا النار على كنيس يهودي وكنيسة أرثوذكسية ومركز للشرطة يوم الأحد مما أدى إلى مقتل ستة من أفراد الشرطة وإصابة 12 آخرين".
ونقلت وكالات الأنباء عن الوزارة قولها إن أربعة من المسلحين قتلوا في الاشتباك.
وذكر مسؤول محلي أن مسلحا خامسا قتل في اشتباك داخل كنيسة في محج قلعة المدينة الرئيسية في داغستان.
وأفادت وكالات أنباء أيضاً عن مقتل قسّ أرثوذكسي.
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