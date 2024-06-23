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اشتباكات عنيفة في لوس أنجلوس بين مؤيدين لفلسطين وأخرين يدعمون اسرائيل (فيديو)

Lebanon 24
23-06-2024 | 23:32
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اندلعت مواجهات بين متظاهرين مؤيدين لفلسطين وآخرين مؤيدين للإسرائيليين في حي بيكو روبرتسون في مدينة لوس انجلوس الأميركية.
 
وأظهرت لقطات فيديو اشتباكات عنيفة وعراكا بالأيدي بين المتظاهرين خلال احتجاجات على مجازر ترتكبها إسرائيل بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، واعتداءات على المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية والقدس. 
وقام ضباط في شرطة لوس أنجلوس بالانتشار في المنطقة.

 
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وحمل المؤيدون لفلسطين أعلاما فلسطينية ولافتات تطالب بوقف الإبادة الجماعية في غزة.

وشوهد عدد كبير من ضباط شرطة لوس أنجلوس وهم يعملون على تفريق التجمع.


يذكر أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت وصل إلى واشنطن لمناقشة تطورات الحرب على غزة وحشد الدعم الأمريكي لأي عملية عسكرية ضد لبنان. (روسيا اليوم)
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