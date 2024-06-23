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استشهاد مدير الإسعاف والطوارئ بغزة في قصف إسرائيلي لعيادة طبية

Lebanon 24
23-06-2024 | 23:36
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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة استشهاد مدير وحدة الإسعاف والطوارئ بغزة هاني الجعفراوي إثر قصف إسرائيلي استهدف عيادة الدَرَج شمال شرق غزة.
وقالت الوزارة في بيان: "تنعى وزارة الصحة ممثلة بوكيل الوزارة يوسف أبو الريش وكافة كوادرها بكل فخر واعتزاز شهيدها هاني الجعفراوي مدير الإسعاف والطوارئ بغزة والذي مثّل مع إخوانه المسعفين نموذجا صلبا من الثبات والعزيمة والتضحية وهم يؤدون واجبهم الإنساني في إجلاء الجرحى والشهداء على مدار الساعة رغم القصف والتهديد الإسرائيلي الذي يضرب بعرض الحائط كل المواثيق والمعاهدات الدولية".
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وأضافت: "تؤكد وزارة الصحة ومعها كافة مقدمي الخدمات الصحية عزمها على مواصلة واجبها الإنساني الطبي رغم الاستهداف الممنهج والقتل المباشر الذي طال 500 كادر صحي حتى اللحظة واعتقال أكثر من 310 آخرين في ظروف قاسية وغير إنسانية".
وأشارت وزارة الصحة في بيانها إلى أنها "تجدد مطالبتها المجتمع الدولي ومؤسساته الأممية والحقوقية بوقف العدوان الاسرائيلي الغاشم عن قطاع غزة وحماية المنظومة الصحية وكوادرها وملاحقة العدو الاسرائيلي على جرائم الإبادة الجماعية بحق شعبنا وقتله المتعمد للكوادر الصحية والإنسانية".
وفي وقت سابق مساء يوم الأحد، قالت المديرية العامة للدفاع المدني في بيان إن "طواقم الدفاع المدني تنتشل شهيدين يعملان في وزارة الصحة وثمة عدد من الإصابات جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعيادة الدرج "البندر" وسط مدينة غزة". (روسيا اليوم)
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